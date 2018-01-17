Alcatel 3V получит сдвоенную камеру и дисплей Full Screen

Вчера, 23:20

Смартфон Alcatel 3V выйдет на рынок с экраном Ful Screen и двойной камерой. Анонс устройства ожидается в скором времени.

Как рассказали информаторы, ознакомленные с выходом в свет данного устройств, модель получит Full Screen-дисплей с соотношением сторон 18:9, его габариты составят шесть дюймов, а разрешение 2160 на 1080 точек. Будет работать Alcatel 3V на платформе MediaTek MT6737, содержащий четыре ядра с архитектурой ARM Cortex-A53, а также интегрированный графический контроллер ARM Mali-T720. Микросхема сможет действовать в паре с оперативной памятью. в размере 2 Гб.

На тыльной стороне корпуса появится двойная камера с датчиками 16 и 2 Мп. Согласно полученной информации, смартфон имеет светодиодную двойную вспышку, дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев. Поклонникам селфи предназначается фронтальная камера с 8 Мп. Размер собственной памяти гаджета равен 16 Гб с опцией увеличения с помощью microSD, помимо этого, устройство порадует клиентов Wi-Fi 802.11n, модемом Cat.4 LTE, MicroUSB и иными характеристиками. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Анонс Alcatel 3V состоится в феврале-марте. Его цена составит 180 евро.