Смартфон OUKITEL K10 получил батарею на 11 000 мАч

Вчера, 22:50

Смартфон OUKITEL K10 вышел на рынок с аккумулятором на 11000 мАч. В продаже он появился с 15 января.

По мнению специалистов, новинка сумеет удовлетворить потребности населения в продолжительной работе. В QUKITEL K10 применяется дисплей FHD+ на 6 дюймов с разрешением 2160 на 1080 точек. Дизайн модели довольно оригинален и понравится многим поклонникам подобной мобильной техники.

Известны и другие технические особенности смартфона. Так, гаджет функционирует на базе 8-ядерного процессора MediaTek MT6763 с тактовой частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, в работе устройства используется операционная система Android 7.1.1. Разработчики предполагают, что любители фотографий точно по-достоинству оценят смартфон, обладающий камерой на 21 и 8 Мп, а также "фронталкой" на 13 и 8 Мп.

OUKITEL K10 имеет дактилоскопический датчик на тыльной панели. Его стоимость во время предзаказа составляет 50-250 американских долларов.