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В сети появились фото нового смартфона Moto E5

Вчера, 23:36

Moto E5 заменит Moto E4, который был выпущен в июне 2017 года. О данном событии свидетельствует опубликованная информация, на которой изображено фото нового смартфона.

Данный смартфон презентует компания Motorola. Отмечается, что новая версия телефона будет иметь металический корпус, дисплей останется прежним по размерам, а вот под ним будет находиться логотип компании. Также, фронтальная камера будет иметь светодиодную вспышку. Данный девайс будет поддерживать две SIM-карты, GPS, Bluetooth и разъем для наушников стандартного размера (3,5 мм).

Специалисты заявляют, что примерная стоимость данного гаджета будет колебаться от 120 до 150 долларов. Также, существует мнение о том, что в скором времени компания презентует Moto E5 Plus.


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