Раскрыты характеристики нового фаблета Xiaomi Mi Max 3

Вчера, 22:09

В интернет выложили характеристики нового фаблета от Xiaomi Mi Max 3.

Новое устройство будет оснащено 7-дюймовым дисплеем и 12 мегапиксельной основной видеокамерой. Фронтальная камера получит 5 мегапикселей. При этом у него будет современный чипсет Snapdragon 635. Объём встроенной памяти составит 64 Гб, а ОЗУ - 3 Гб. Также будет и вторая версия с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Новинка будет оснащена аккумулятором на 5500 мАч, что является весьма достойным показателем. Стартовая цена будет 265 долларов.

Все телефоны Xiaomi, которые планируют выпускать в 2018 году, будут отличаться безрамочностью, при этом габариты устройств останутся без изменений.