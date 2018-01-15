В Российской Федерации начнется продажа процессора "Байкал"

Вчера, 23:51

Российская компания "Байкал Электроникс" заявила о том, что их компьютеры теперь появятся в свободном доступе в продаже.

Стоимость составит около 50 тысяч рублей. А вот продажи в розницу начнутся уже в первые три месяца в 2018 году. Данные устройства планируют использовать в крупнейших офисах и на величайших предприятиях страны.

К сожалению, вышеупомянутый процессор будет намного слабее Intel Core 2 Duo. Который, кстати, появился в свободном доступе еще в начале двухтысячных.

Стоит обратить внимание на то, что впервые процессор от этой фирмы был представлен в 2015 году и изначально стоил около двухсот тысяч рублей. Позже цену пришлось снизить практически в четыре раза.