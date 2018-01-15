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Старые iPad не замедляются искусственно в Apple

Вчера, 17:51

Экспериментаторы издания GSM-Arena провели ряд опытов с гаджетами Apple. По их мнению, старые iPad не замедляются искусственно компанией. Пока остается загадкой, остаются ли неприкосновенными другие модели гаджетов яблочной корпорации.

Модель не показала явных отклонений от нужной производительности. Поэтому было принято решение посчитать, что iPad не является примером гаджета с замедленной работой процессора. Теперь экспериментаторы теряются в догадках, проверенная опция касается всех изделий корпорации или есть исключения.

Ранее сообщалось о искусственном замедлении работы процессоров техники самим персоналом Apple, однако подтверждения догадкам конкурентов нет.


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