Сегодня, 01:30

В России резко упали цены на IPhone 8. Недостаточно популярный гаджет уверенно потерял свой вес на рынке и на данный момент модель с обьёмом памяти 64 Гб стоит 45 тысяч рублей.

Стоит отметить, данное удешевение является рекордно низким, начиная непосредственно с самого старта продаж устройства. Но и такую сумму за IPhone 8 могут себе позволить далеко не все россияне. По достоверным данным, в Казани цена на этот телефон стартует с отметки 49 тысяч рублей. На протяжении трёх месяцев стоимость вышеупомянутой модели снизилась на 20 процентов. Ранее было замечено, также на 20 процентов упала в цене модель iPhone 8 Plus. А до новогодних праздников в России упали цены на бывший флагман Samsung Galaxy S8+. По статистике, удешевение произошло на треть сравнительно со старта продаж.