VistaNews.ru


В России резко упали цены на IPhone 8

Сегодня, 01:30

В России резко упали цены на IPhone 8. Недостаточно популярный гаджет уверенно потерял свой вес на рынке и на данный момент модель с обьёмом памяти 64 Гб стоит 45 тысяч рублей.

Стоит отметить, данное удешевение является рекордно низким, начиная непосредственно с самого старта продаж устройства. Но и такую сумму за IPhone 8 могут себе позволить далеко не все россияне. По достоверным данным, в Казани цена на этот телефон стартует с отметки 49 тысяч рублей. На протяжении трёх месяцев стоимость вышеупомянутой модели снизилась на 20 процентов. Ранее было замечено, также на 20 процентов упала в цене модель iPhone 8 Plus. А до новогодних праздников в России упали цены на бывший флагман Samsung Galaxy S8+. По статистике, удешевение произошло на треть сравнительно со старта продаж.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.