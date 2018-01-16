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Игровая консоль GPD Win 2 появится в продажах в мае

Сегодня, 00:45

Игровая консоль, которую её создатели назвали GPD Win 2, появится в продажах уже в мае. Это устройство для геймеров отличается своей портативностью.

Для её производства использовалась краудфандинговая площадка Indiegogo. Новый гаджет для любителей электронных игр создатели выполнили в форме, которую имеет самый миниатюрный ноутбук.

То есть, дисплей располагается на верхней панельке, а органы, управляющие им, на нижней. В новом девайсе будет наличие джойстик-кнопок. В остальном клавиатура будет иметь стандартную «раскладку».

В качестве «сердца» новинки будет использоваться 2-ядерный процессор Intel Kaby Lake.

«Оперативка» на данном мини-устройстве имеет показатель в 8 Гб. Оно также получит 128 Гб жёсткой памяти.

Также создатели предусмотрели беспроводную связь, аудиогнездо и множество портов, которыми пользователь этого гаджета сможет воспользоваться для соединения с любыми устройствами.

Питание осуществляется с помощью двух аккумуляторных батарей, объём каждой из которых составляет 4900 мАч.

С помощью всего одной подзарядки можно играть в «мощную» игру на протяжении до 8 часов. Вес изделия всего 460 грамм.


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