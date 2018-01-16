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Новый флагманский смартфон Xperia XZ1 упал в цене в 4 раза

Сегодня, 02:15

В 2017 году, выставка IFA представила миру новый флагманский смартфон Xperia XZ1. Спустя четыри месяца, гаджет упал в цене почти в 4 раза.

Смартфон был признан как самый лучший мобильный девайсо бренда Sonу. Ранее производители указали на ценниках суму в 699$, а сейчас, все желающие приобрести новенький Xperia XZ1 должны отдать за него 469$. Мобильное устройство стало стало первым телефоном, который работает за счет Android 8.0 Oreo.

Японский флагман размером в 73 x 148 x 7.4 мм весит 155 грамм, оснащен новыми современными модулями. Приобрести гаджет можно во многих магазинах, в число которых вошел американский Amazon.


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