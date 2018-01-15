Apple запустила ролики-рекламу для iPhone X и iPad Pro

Сегодня, 03:30

Компания Apple уже запустила ролики-рекламу для своих новых продуктов, коими являются iPhone X и iPad Pro. В данном видео показываются главные особенности, которыми будут обладать новые девайсы.

В ролике, рекламирующем iPad Pro, снялась девочка с именем Скаут. С ней компания Apple сотрудничала уже неоднократно.

В новой рекламе она, проезжая по городу с помощью велосипеда, остановилась рядом с мужчиной, сидящем на лавочке и читающим газету. Он показался ей грустным и она его с помощью своего нового смартфона «разукрасила».

Девочке, исходя из сюжета, захотелось «раскрасить» реальность, которая показалась ей грустной. Для этого она воспользовалась своим новым iPad Pro, который обладает камерой с дополненной реальностью.

Похожей является и цель рекламы iPhone X. Там разработчики сделали акцент на камере, которой снабжён данный гаджет. Она, по их уверениям, позволит сделать качество фото таким же, как и в студии. При этом, согласно анонсу, не обязательно быть профессиональным фотографом.