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Vinci начала продажу новых инновационных наушников

Сегодня, 12:11

Эксклюзивная модель наушников Vinci 2.0, на днях представленная в рамках технологической выставки CES 2018 в Лас-Вегасе, поступила в свободную продажу. Новинка оснащена AI-помощником, GPS-трекером, 3G-модулем и интерфейсом Wi-Fi.

Помимо основной функции воспроизведения музыки, устройство может выступать в качестве фитнес-трекера. Устройство оснащено 10 датчиками, в число которых гироскоп, компас, акселерометр, датчик частоты СС и прочие. Также с помощью наушников можно отвечать на звонки. Встроенным компьютером можно управлять с помощью голосовых команд. К тому же, AI адаптируется под запросы пользователя и со временем создаёт более предпочтительные настройки.

Ранее мы писали, что компания Bose разработала беспроводные наушники для сна. Гаджет подавляет сторонние шумы и позволяет пользователю полноценно насладиться отдыхом.


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