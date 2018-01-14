Новый гаджет вернул кнопку Home в iPhone X

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Владельцы безрамочного флагманского смартфона iPhone X от компании Apple получили возможность вновь пользоваться кнопкой Home, размещённой на центральной консоли девайса. Поможет этому новая разработка китайских умельцев, которая подсоединяется посредством разъема Lightning.

Для многих пользователей подобный гаджет стал настоящим открытием, ведь до последнего времени эта кнопка была ключевым инструментом управления смартфоном. Представлено устройство было в рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе. Помимо прочего новинка позволила пользователям iPhone последней вернуться к использованию традиционного аудиоразъема 3,5 мм для подключения наушников. О дате поступления в продажу и цене на гаджет пока ничего не известно.

Ранее iPhone X от Apple признали лучшим смартфоном 2017 года. Незадолго до этого в Apple анонсировали выпуск флагманской модели, поддерживающей 5G-сетей.