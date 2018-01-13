В Сети появились инсайдерские снимки iPhone SE 2018

Вчера, 20:02

Стало известно, что Apple планирует выпустить несколько новых устройств, которые просто затмят всех конкурентов компании. Одной из новинок должен стать 4-дюймовый смартфон iPhone SE 2018. Новинка получит улучшенное железо и программное обеспечение, которое будет вмещаться в маленький корпус, как это было и у предшественника. Последний является одним из самых востребованных телефонов от Apple.

Сегодня в интернете появились первые живые снимки iPhone SE 2018. На них видно, что новый смартфон будет иметь стеклянную заднюю крышку, как это происходит в флагманском iPhone X. Это необходимо для обеспечения технологии беспроводной зарядки.

Так как задняя крышка выполнена из стекла, то и весь iPhone SE 2018 должен получить обновлённый дизайн. Это обусловлено также тем, что предшественник выполнен в дизайне iPhone 5, с момента выхода которого прошло уже 6 лет.

По сообщениям специалистов в технологической сфере, iPhone SE 2018 будет обладать 4 или 4,2-дюймовым IPS-дисплеем. Работать он, возможно, будет под управлением процессора Apple A10 Fusion. Также новинка может обладать 2 ГБ оперативной памяти и на выбор 64 или 128 ГБ встроенным постоянным хранилищем. Основная камера будет иметь 12 Мп, а фронтальная – 5 Мп. Также аккумулятор емкостью 170 мАч, вероятно, обзаведётся функцией быстрой зарядки.

Приблизительная стоимость iPhone SE 2018 составит 400 долларов США, а в РФ она может достигать 550 долларов.