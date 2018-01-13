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У Apple не хватает аккумуляторов для iPhone 6 Plus

Вчера, 18:49

У компании Apple не хватает аккумуляторов для iPhone 6 Plus. В это время их дефицита для девайсов iPhone 7, 7 Plus и iPhone SE не наблюдается.

В конце 2017 года представители Apple были вынуждены извиниться перед своими покупателями за замедление гаджетов искусственного характера, которое было спровоцировано износом аккумулятора. В виде компенсации американская корпорация предложила замену батареи со значительной скидкой. Ранее эта эффективная процедура стоила 79 долларов, а в 2018 году ее предлагают всего за 29 долларов.

Специалисты Apple не учли количества желающих на замену аккумулятора, по этой причине в сервисных центрах Соединенных Штатов и в других регионах батарея для 6 Plus закончилась, а новые поставки будут производиться только в конце марта месяца. Отметим, что владельцы шестой версии iPhone ожидают аккумулятор в течение двух недель.


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