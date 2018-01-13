Преемник Axon M от компании ZTE представят в будущем пользователям

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Компания ZTE в будущем презентует преемника ране выпущенному Axon M. Новое устройство будет обладать необычными опциями, которые смогут покорить своих владельцев.

Известный бренд уже представил ранее смартфон Axon M с двухсторонним экраном и набором современных опций, но это не стало преградой для дальнейших разработок компании. В настоящее время есть информация о том, что ZTE работает над выпуском еще одного девайса. По прогнозам разработчиков, смартфон будет иметь также возможность трансформации, но экран будет складываться. Вероятнее всего, количество выпущенных аппаратов будет иметь лимит, так как он станет флагманским проектом.

Технические характеристики пока не сообщают, но ясно одно, что стоимость его будет высокой. Возможно, программисты установят на гаджет такой же процессор Qualcomm Snapdragon 821 SoC с частотой 2,35 Ггц. Дата официального представления смартфона, который станет преемником Axon M, пока неизвестна.