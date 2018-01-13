VistaNews.ru


Преемник Axon M от компании ZTE представят в будущем пользователям

Сегодня, 15:49

Компания ZTE в будущем презентует преемника ране выпущенному Axon M. Новое устройство будет обладать необычными опциями, которые смогут покорить своих владельцев.

 Известный бренд уже представил ранее смартфон Axon M с двухсторонним экраном и набором современных опций, но это не стало преградой для дальнейших разработок компании. В настоящее время есть информация о том, что ZTE работает над выпуском еще одного девайса. По прогнозам разработчиков, смартфон будет иметь также возможность трансформации, но экран будет складываться. Вероятнее всего, количество выпущенных аппаратов будет иметь лимит, так как он станет флагманским проектом.

Технические характеристики пока не сообщают, но ясно одно, что стоимость его будет высокой. Возможно, программисты установят на гаджет такой же процессор Qualcomm Snapdragon 821 SoC с частотой 2,35 Ггц. Дата официального представления смартфона, который станет преемником Axon M, пока неизвестна.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.