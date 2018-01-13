VistaNews.ru


Опубликован рендер нового флагманского смартфона LG G7

Сегодня, 14:45

На ресурсе TigerMobiles инсайдеры разместили рендер нового флагманского смартфона LG G7.

 На снимке видно, что гаджет выглядит намного тоньше ранее вышедшего флагмана LG G6. Смартфон имеет безрамочный дизайн и двойную камеру-фронталку. Почти на всю переднюю панель, имеющую соотношение сторон 18:9, расположен дисплей. Предполагается, что на задней панели будет размещен сканер отпечатков пальцев и еще одна двойная камера – основная. По предварительным данным, LG G7 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0. и имеет 6 гигабайтов оперативной памяти.

Как заявили разработчики LG G7, выход флагманского смартфона запланирован на лето 2018 года, но точную дату пока не объявили. Однако релиз LG G7 уже не раз был перенесён: презентация была назначена на начало 2017 года, а позднее дату анонса сместили на январь этого года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.