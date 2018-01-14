Samsung выпустит двусторонний смартфон с "оберточным" экраном

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Samsung похвасталась будущим произведением, которое может быть выпущено с конвейера уже в следующем году. Новинкой стал двухсторонний смартфон, оснащенный «оберточным» экраном.

Представители южнокорейской компании рассказали о том, что получили патент на презентации нового устройства для пользователей. Этой новинкой стал двухсторонний смартфон с «оберточным» экраном. Технические подробности пока не разглашаются, но сотрудники бренда не скрыли один примечательный момент. По словам инженеров, задний экран нового смартфона составляет половину размеров центральной его части.

Это достаточно удобно, так как все приложения, которыми пользуется владелец, не будут мешать основной картинке на экране, располагаясь сзади. А «оберточная» опция монитора позволить с легкостью вернуть их обратно для применения. Официальной даты презентации готового изделия пока не сообщили. Вероятно, это станет сюрпризом.