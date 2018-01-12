В Сети появились снимки Huawei P20 с тремя камерами

Сегодня, 14:35

В Интернете опубликован снимок новой модели смартфона Huawei P20, которая обладает тремя камерами.

На данный момент неизвестно, когда именно пройдет презентация гаджета, но многие склоняются к тому, что это произойдет в феврале этого года на выставке MWC.

Кстати, данная марка практически всегда оригинально подходит к "начинке" своих гаджетов, что делает ее превосходящей конкурентов. Вот, например, в моделях P-серии как одна из камер разработчиками была установлена монохромная Leica.

Судя по свежим снимкам, модель Р20 оснащена сразу тремя камерами, которые имеют пятикратный гибридный Zoom. Они в свою очередь дают 40 мегапикселей. Внешний вид новинки иногда напоминает модель Mate 10, но это только внешне.

Huawei P20 оснащен чипсетом Hisilicon Kirin 970 с разъемом на 3,5 мм, батареей на 3600 мАч и оперативной памятью на 6 Гб.