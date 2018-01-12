Xiaomi и Huawei собираются отказаться от AMOLED-экранов

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Разработчики компаний Xiaomi и Huawei сообщают, что могут отказаться от AMOLED-экранов. Это может произойти из-за того, что им нашли надежную альтернативу.

Ведущие китайские производители смартфонов использовали для своих гаджетов AMOLED-экраны. Теперь появилась информация о том, что компании Xiaomi и Huawei могут перестать использовать их. Дело в том, что руководство данных фирм переживает о том, что им просто может не хватить данной составляющей для смартфонов из-за растущего спроса на продукцию компании Apple, которая тоже его использует.

С целью обеспечения бесперебойного производства своей продукции и анонсированного выхода новинок в указанный срок, разработчики китайских компаний занялись поиском достойной альтернативы графическому дисплею. Свой выбор они остановили на LED-дисплее Samsung – у него высокое качество и низкий спрос, что и привлекло китайских производителей.

AMOLED-экраны изготовляют компании Samsung и LG. Именно такой дисплей установили на новую модель смартфона iPhone X, в компании Apple сообщили, что на его основе планируют выпустить еще три смартфона в текущем году.