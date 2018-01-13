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В России 2017 год стал рекордным по продажам смартфонов

Сегодня, 00:30

В регионах Российской Федерации минувший год стал рекордным по продажам смартфонов. Россияне купили, по средним оценкам, более 28 миллионов новых устройств, что на пять процентов больше чем в 2016 году.

По мнению экспертов, россияне, устав от ожиданий нового витка кризиса, стали намного охотней брать смартфоны в кредит, надеясь на свою дальнейшую финансовую стабильность. Кроме того, сети по продажам мобильных устройств в России стали применять прогрессивную систему бонусов и скидок, что само по себе важно для менталитета россиян.

Нельзя сбрасывать со счетов и агрессивную рекламу, которая стала следствием возросшей конкуренции между производителями смартфонов. Подобный бум на покупку смартфонов был отмечен и 2014 году, когда российские ритейлеры хорошо заработали на продаже 27 миллионов устройств. Тогда граждане России пытались локально снизить последствия резкого скачка курса иностранных валют, сметая с прилавков дорогую электронику, бытовую технику и смартфоны от ведущих производителей.


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