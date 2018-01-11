Xiaomi продала 1 миллион смартфонов Redmi 5A за месяц

Сегодня, 15:10

Самый доступный гаджет Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5A набрал уникальную популярность. Об этом сообщил вице-президент компании Ману Кумар Джейн в своем Twitter, заявив, что компанией было продано больше 1 миллиона экземпляров Redmi 5A за месяц минувшего года. Такая сумма продаж за столь короткий срок является впечатляющей.

Кстати, в Индии, где смартфон приобрел наибольшую популярность, его называют Desh Ka. Местным филиалом компании и руководит Ману Кумар Джейн. Успешным продажам поспособствовала агрессивная реклама. То есть, устройство рекламируют и продают на онлайновых площадках, они предлагаются операторами, а для первых 5 млн покупателей установлена скидочная цена в 78 долларов. Минимум по всей Индии смартфон стоит 94 доллара.