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Xiaomi Mi Power 2 теперь доступен в минимальной конфигурации

Сегодня, 14:22

IT-гигант Xiaomi представил Mi Power 2 в минимальной конфигурации. У модели остался прежний дизайн, однако теперь совсем другое «железо».

Напомним, что оригинал доступен в двух версиях: с аккумулятором на 10 тысяч мАч и 20 тысяч мАч соответственно. Новую же модель теперь можно приобрести с ёмкостью в 5000 мАч. Таким устройством можно зарядить аккумулятор на 100% всего за 3,5 часа при помощи блока на 5В и силой тока в 2А. Габариты гаджета составляют всего 125х69х9,9 миллиметров. Его масса 156 грамм. Новый внешний аккумулятор имеет только один USB-разъём. На нём также располагаются 4 светодиода, чтобы можно было чётко определить степень заряда.

Указывается, что официальный старт продаж начнётся уже 12 января. Его цена составит 8 долларов.


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