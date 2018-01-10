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Власти США подозревают китайские смартфоны Huawei в шпионаже

Сегодня, 11:29

Наполеоновские планы Huawei по завоеванию американского мобильного рынка накрылись медным тазом. Власти США сочли китайского производителя смартфонов слишком опасным для государства, заподозрив его в шпионаже.

О проблемах Huawei на американской земле СМИ начали говорить после выставки потребительской электроники CES, состоявшейся ранее в Лас-Вегасе. В рамках мероприятия представители китайского техногиганта должны были сообщить о начале сотрудничества с сотовым оператором AT&T, любезно предоставившим свои салоны для продажи смартфонов Huawei. Однако в последний момент американский партнер сдал назад, дав прессе повод для распространения множества слухов о произошедшем.

Наиболее вероятным раскладом событий авторитетные мировые СМИ считают влияние правительства США на бизнес-политику AT&T. Сенаторы и конгрессмены из Вашингтона настоятельно попросили сотового оператора не иметь дел с Huawei, подозревая китайцев в шпионаже. К слову, на стадии переговоров пребывает вероятное сотрудничество производителя смартфонов из Поднебесной и американского оператора Verizon. Пресса предполагает, дальше разговоров стороны не продвинутся.


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