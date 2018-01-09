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Facebook и Xiaomi начнут делать VR-шлемы для Китая

Сегодня, 14:05

В Лас-Вегасе (США) состоялась традиционная ежегодная конференция CES. В рамках мероприятия представители корпорации Facebook рассказали о намерении производить вместе с Xiaomi VR-шлемы для пользователей из Китая.

О планах корпорации Facebook на 2018 год рассказал ее представитель Хьюго Барра. С помощью экспертов китайской компании Xiaomi, американский техногигант разработает портативный шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Standalone. Также Барра рассказал о некоторых технических особенностях нового гаджета. VR-очки будут функционировать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821, а расширение экранов матриц составит 2560х1440 пикселей.

Загружаемый в Xiaomi Mi VR Standalone контент будет зависеть от региона, в котором находится пользователь. Стоимость нового VR-шлема составит около 200 долларов, его официальная презентация запланирована на текущий год.


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