VistaNews.ru


Смартфоны Nokia вошли в ТОП-10 самых продаваемых в России

Сегодня, 10:49

Смартфоны марки Nokia, производимые китайской компанией HMD Global, в первый же год выхода на российский рынок завоевали немалую популярность и уже вошли в ТОП-10 по продажам. Ведущие ритлейлеры России также отметили, что спрос на продукцию данного бренда продолжает расти.

По подсчётам аналитиков, в ноябре гаджеты Nokia разошлись на местном рынке тиражом в 57 тысяч экземпляров. Это восьмой результат по стране. Всего в этот месяц в России было продано 2,2 миллиона смартфонов. Доля финского бренда составила 2,6%. В период прошлого года HMD Global вывела на рынок России кнопочный телефон Nokia 3310, а также смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. Эксперты прогнозируют, что спрос на продукцию некогда популярнейшего мирового бренда продолжит расти.

Ранее мы писали, что Huawei реализовала в 2017 году 153 млн смартфонов. В будущем компания планирует ещё больше нарастить продажи в данном сегменте.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.