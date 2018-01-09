Смартфоны Nokia вошли в ТОП-10 самых продаваемых в России

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Смартфоны марки Nokia, производимые китайской компанией HMD Global, в первый же год выхода на российский рынок завоевали немалую популярность и уже вошли в ТОП-10 по продажам. Ведущие ритлейлеры России также отметили, что спрос на продукцию данного бренда продолжает расти.

По подсчётам аналитиков, в ноябре гаджеты Nokia разошлись на местном рынке тиражом в 57 тысяч экземпляров. Это восьмой результат по стране. Всего в этот месяц в России было продано 2,2 миллиона смартфонов. Доля финского бренда составила 2,6%. В период прошлого года HMD Global вывела на рынок России кнопочный телефон Nokia 3310, а также смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. Эксперты прогнозируют, что спрос на продукцию некогда популярнейшего мирового бренда продолжит расти.

Ранее мы писали, что Huawei реализовала в 2017 году 153 млн смартфонов. В будущем компания планирует ещё больше нарастить продажи в данном сегменте.