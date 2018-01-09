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ТОП самых ожидаемых смартфонов 2018 года возглавил Sony H8266

Сегодня, 10:59

Сегодня, 9 января, в Лас-Вегасе будет проходить выставка CES-2018. Во время мероприятия будут показаны одни из самых ожидаемых технологических новинок, которые работают под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 845. Кроме этого, покажут и аппараты, которые поступят в скором времени в продажи.

В рамках выставки CES-2018, культовая компания Sony представит миру свою «перезагрузку», и скорее всего покажет поклонникам бренда новый смартфон Sony H8266. Считается, что новинка будет обладать 6 гигабайтами постоянной оперативной памяти и 128 гигабайтами флэш-памяти. Кроме этого, телефон возможно будет обладать дисплеем в 5,5 дюймов.

Следующим событием в технологическом мире станет Всемирный мобильный конгресс – MWC, который будет проходить в конце зимы в Барселоне. На нём будут представлены смартфоны от таких брендов, как Nokia, LG, Samsung, Huawei и от других, не менее важных компаний.

Ранее стало известно, что компания Sony на выставке CES-2018 уже представила новый бюджетный смартфон Xperia L2. Тогда сообщалось, что новинка, в отличии от своих старших братьев, вышла в обновлённом дизайне.


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