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CES 2018: LG привезла в Лас-Вегас проектор 4K UHD

Сегодня, 12:26

Первый компактный светодиодный проектор 4K UHD представила на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания LG Electronics. Новинка занимает не много места, но при этом способна воспроизводить видео в отменном качестве.

В LG считают, что в ближайшем будущем популярность сегмента 4K проекторов будет расти, поэтому решили сразу же решительно заявить права на лидерство в данном направлении. Аналоги представленного компанией устройства громоздкие и дорогие, что даёт южнокорейскому бренду ощутимое преимущество на рынке. Точная цена и дата начала продаж пока не известны.

Ранее мы писали, что LG планирует представить на CES-2018 свёртывающийся 65-дюймовый телевизор. Большой и гибкий OLED-экран, по словам разработчиков, можно будет сворачивать как лист бумаги и размещать в любом удобном месте.


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