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Появился тизер новой модели 3D-очков от HTC

Сегодня, 15:12

Известная компания HTC сняла свежий видео-доклад о выпуске очков виртуальности под названием Vive VR. Представители компании утверждают, что официальное представление данной новинки состоится уже в этом году в США.

Известно, устройство последнего поколения не имеет особых отличий от предыдущих моделей, но тем не менее, особенности всё-таки нашлись. Эксперты говорят, что целью компании в этом проекте является улучшения развёртки картинки и её качества, а также придание чувствительности при поворотах головы. Нововедением в данном случае стало то, что аппарат оснастили хорошей гарнитурой. Изначально Vive презентовали ещё в 2015 году. В то время цена на очки составляла около 800 долларов. Из-за переполненности рынка китайскими трёхмерными очками, фирма снизила стоимость до 500 долларов.

Таким образом, было продано огромное количество данного товара на 112 миллионов долларов.


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