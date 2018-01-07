В сети появились первые рендеры Samsung Galaxy Note 10

Сегодня, 13:06

Несмотря на то, что южнокорейская корпорация Samsung Electronics ещё не представила девятое поколение линейки планшетофонов Galaxy Note, в сети уже начали рассуждать на тему того, как будет выглядеть «юбилейный» Samsung Galaxy Note 10. Мнение по этому поводу высказал известный инсайдер Бенджамин Гаскин, который опубликовал в микроблоге в Twitter свои рендерные изображения будущего флагмана.

Если судить по представленным блогером материалам, то дизайнеры Samsung будут корпеть над внешним видом ведущих моделей с оглядкой на тенденции Apple. Иначе никак нельзя объяснить, почему показанные Гескином девайсы так похожи на iPhone X. В то же время, по мнению инсайдера, на тыльной стороне устройства появится вертикальная камера, похожая на ту, которую сейчас многие прочат Galaxy S9 и S9 +. Выход новинки ожидается в 2020 году.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S9 уступит iPhone X лишь в цене. По мнению экспертов, девайс обойдёт флагман Apple по целому ряду параметров.