VistaNews.ru


BLUBOO работает над аналогом Xiaomi Mi Mix 2

Сегодня, 11:30

Достойного конкурента на рынке для популярной модели смартфона Xiaomi Mi Mix 2 готовит компания BLUBOO. Новинка, уже получившая индекс D5, не должна уступать гаджету конкурентов по ряду ключевых параметров, и при этом, быть на порядок дешевле.

Инсайдеры утверждают, что фаблет будет иметь 5,5-дюймовый дисплей от Sharp с соотношением сторон 18:9. Также известно, что смартфон оснастят OTG-разъёмом и миниджеком. Новинка появится на рынке в трёх цветовых вариантах - красном, синем и черном. Более детальные характеристики станут известны уже в скором времени. В то же время, уже сейчас эксперты утверждают, что, если BLUBOO D5 и будет уступать в техническом плане Xiaomi Mi Mix 2, то не значительно, а все недостатки с лихвой компенсирует низкая цена, которая составит порядка $100.

Ранее стало известно, что новый Xiaomi Mi Note 4 будет иметь безрамочный экран и функцию быстрой зарядки. Премьера гаджета должна состояться ближе к концу 2018 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.