BLUBOO работает над аналогом Xiaomi Mi Mix 2

Сегодня, 11:30

Достойного конкурента на рынке для популярной модели смартфона Xiaomi Mi Mix 2 готовит компания BLUBOO. Новинка, уже получившая индекс D5, не должна уступать гаджету конкурентов по ряду ключевых параметров, и при этом, быть на порядок дешевле.

Инсайдеры утверждают, что фаблет будет иметь 5,5-дюймовый дисплей от Sharp с соотношением сторон 18:9. Также известно, что смартфон оснастят OTG-разъёмом и миниджеком. Новинка появится на рынке в трёх цветовых вариантах - красном, синем и черном. Более детальные характеристики станут известны уже в скором времени. В то же время, уже сейчас эксперты утверждают, что, если BLUBOO D5 и будет уступать в техническом плане Xiaomi Mi Mix 2, то не значительно, а все недостатки с лихвой компенсирует низкая цена, которая составит порядка $100.

Ранее стало известно, что новый Xiaomi Mi Note 4 будет иметь безрамочный экран и функцию быстрой зарядки. Премьера гаджета должна состояться ближе к концу 2018 года.