Эксперты: Samsung Galaxy S9 отстанет от iPhone X только по цене

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Новый Samsung Galaxy S9 ни в чём не будет уступать сверхпопулярному смартфону iPhone X за исключением цены. К такому выводу пришли ряд экспертов на основании уже имеющихся данных о технических характеристиках ещё не представленного официально гаджета.

В частности, южнокорейская пресса узнала о том, что новейший процессор Exynos 9810, лежащий в основе Samsung Galaxy S9, будет как минимум не хуже чипсета флагмана Apple. Реализованная в новом гаджете технология распознавания лица Face ID значительно быстрее и эффективнее аналога iPhone X. Она работает в полной темноте и воссоздаёт 360-градусную 3D-модель головы владельца. Также отдельного внимания стоит камера гаджета. Как и в случае со старшей моделью iPhone, она способна записывать видео в формате 4K, однако, если «яблочный» смартфон может делать это со скоростью 60 кадров в секунду, то у Samsung данный параметр составит 120 кадров. Таким образом, новинка, по мнению экспертов, превзойдёт конкурента во всём, кроме цены. Она, по некоторым данным, составит менее $1000.

Ранее стало известно, что Samsung отложила премьеру Galaxy S9 и S9+