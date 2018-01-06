Розничная цена Huawei Honor 6X 4G Phablet упала на 26%

Вчера, 18:29

Через год с небольшим после выхода на международный рынок, версия смартфона Huawei Honor 6X 4G Phablet, получила признание пользователей и подешевела на 26%. Сейчас устройство доступно по цене 180 долларов 59 центов.

По мнению аналитиков, менеджеры Huawei филигранно просчитали ситуацию на рынке смартфонов и пошли на снижение цены, несмотря на то, что пик популярности Honor 6X 4G Phablet еще не прошел. Ценовая гибкость позволит увеличить число продаж в наступившем затишье перед новым сезоном, где будет представлено рекордное количество моделей от всех крупнейших производителей.

Популярность Honor 6X 4G Phablet основывается на простоте и надежности устройства. Наличие датчиков вроде акселерометра, выгодно отличает смартфон, который с удовольствием приобретают приверженцы активного образа жизни. В связи с этим, гармонично выглядит операционная система Android 6.0 Marshmallow и хорошо себя зарекомендовавшие две камеры на тыльной стороне корпуса.