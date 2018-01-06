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Xiaomi Mi Note 4 получит безрамочный экран и функцию быстрой зарядки

Вчера, 16:36

Китайские смартфоны, которые производит компания Xiaomi, называющиеся  Mi Note 4, получат не только безрамочные экраны, но и ещё ряд функций. Дебют новинки анонсирован на конец этого года.

Новый китайский смартфон станет обладать не только экраном, который покроет своим размером поверхность всего устройства, обладающего чипсетом Snapdragon на 8 ядер.

Это уже, само по себе, станет привлекательным для пользователей. Помимо того, новый аппарат получит быструю подзарядку. Также изготовители оборудовали гаджет двумя камерами, на которых размещены светодиодные вспышки.

На смартфоне имеются устройства, обладающие памятью на 4 Гб, которая может быть развитой до 6 Гб. Также там имеется порт для наушников.

Новый китайский смартфон имеет мощный процессор типа Mi Note-4. Он вполне способен моментально справляться с задачами, поставленными перед ним пользователями, в течение очень быстрого времени.

Стоимость данного китайского смартфона пока не анонсирована. Эксперты ожидают, что она будет настолько же привлекательной, как и его свойства.


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