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Samsung выпустит чувствительный гибкий дисплей

Сегодня, 11:23

Известная компания Samsung внедрила функцию, которая контролирует силу надавливания пальца в отношении экрана. Таким образом, устройство от Samsung Display окажется способно в разной степени реагировать на прикосновения. На экране будут видны незначительные временные вмятины.

Для того, чтобы осуществить такую задумку, следует оснащать девайс AMOLED-экраном. Сама технология получила название Pressure Sensor. Изначально высказывали, что такую технологию вдохнут в устройство Galaxy X. Исходя из этого, фирма уже подала в реестр данный смартфон.

Вероятно, он будет представлен в этом году. Кроме того, компания Samsung Display готовит ПО для девайсов с чувствительными гибкими экранами. Следует отметить, в мире цифровых технологий только две фирмы выпускают подобные дисплеи, это Samsung Display и LG Display.


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