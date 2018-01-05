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Смартфон 360 N6 Pro Bright Silver из Китая представят в конце января

Вчера, 21:36

Смартфон 360 N6 Pro Bright Silver на протяжении этого месяца будет представлен на рынке китайскими производителями. Аппарат принадлежит к среднему классу и имеет серебристое напыление корпуса.

Новая цветовая гамма смартфонов серии 360 N6 Pro Bright Silver выйдет к потребителю в серебристом оформлении. Разработчики из Китая сообщили, что уже в конце первого месяца наступившего года, мобильная новинка появится в продаже. Стоимость уникального устройства не сообщается, но так как смартфон принадлежит к среднему классу, цена не будет высокой.

По техническим характеристикам, 360 N6 Pro Bright Silver не будет отличаться от своих предшественников. Процессор Qualcomm Snapdragon 660 обеспечит бесперебойную работу, а 5,9-дюймовый экран даст возможность комфортного пользования для потребителя. Мощный аккумулятор с емкостью 4050 мАч оснащен опцией быстрой зарядки.


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