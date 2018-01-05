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В Сети появились чертежи гнущейся iPhone-раскладушки

Вчера, 20:11

Разработчики из южнокорейской компании LG Display продолжают тесное сотрудничество с Apple, создавая для американской корпорации инновационные модели экранов. Последней разработкой, на которую будет получен патент, станет гнущийся и раскладывающийся дисплей, чертежи, которого появились в Сети.

Как известно, в конце прошлого сезона руководство Apple заявило о не перспективности дальнейшей совместной работе с Samsung Display по многим причинам. Главной из которых, стало мелкое, но постоянное «саботирование» выполнение заказов конкурирующей компании. Зато уже в октябре, появилась информация о создании iPhone нового поколения с гнущимся OLED-дисплеем.

В настоящее время несколько производителей смартфонов работают над созданием складывающихся экранов, которые при развертывании вполне могут заменить планшет. Есть инсайдерская информация, что в случае удачного решения от LG Display, компания Apple может отказаться от выпуска iPad.


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