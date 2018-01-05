VistaNews.ru


Компания Dell выпустит в 2018 году тонкий ноутбук XPS 13

Вчера, 21:15

Мировой компьютерный рынок готовится встретить в наступившем году суперсовременный тонкий ноутбук Dell 2018 XPS 13. Вес американского гаджета составит всего 1,2 килограмма.

Новый тонкий ноутбук Dell 2018 XPS 13, помимо легкости, имеет ряд суперсовременных преимуществ. Изображение на 13,3-дюймовом экране можно смотреть с разрешением 3840х2160 пикселей. Гаджет будет выпускаться в 2 разных версиях, поддерживающих операционные системы Windows 10 и Ubuntu 16.04. Главной гордостью технической составляющей Dell 2018 XPS 13 станет процессор 8-го поколения Intel Core.

Точную дату официальной презентации, а также приблизительную стоимость суперсовременного и сверхлегкого американского гаджета в настоящее время производитель не разглашает.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.