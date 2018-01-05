Компания Dell выпустит в 2018 году тонкий ноутбук XPS 13

Вчера, 21:15

Мировой компьютерный рынок готовится встретить в наступившем году суперсовременный тонкий ноутбук Dell 2018 XPS 13. Вес американского гаджета составит всего 1,2 килограмма.

Новый тонкий ноутбук Dell 2018 XPS 13, помимо легкости, имеет ряд суперсовременных преимуществ. Изображение на 13,3-дюймовом экране можно смотреть с разрешением 3840х2160 пикселей. Гаджет будет выпускаться в 2 разных версиях, поддерживающих операционные системы Windows 10 и Ubuntu 16.04. Главной гордостью технической составляющей Dell 2018 XPS 13 станет процессор 8-го поколения Intel Core.

Точную дату официальной презентации, а также приблизительную стоимость суперсовременного и сверхлегкого американского гаджета в настоящее время производитель не разглашает.