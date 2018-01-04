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Amazon презентует зеркало виртуальной реальности

Вчера, 21:07

Зеркало виртуальной реальности скоро будет представлено сотрудниками компании Amazon. Этот атрибут станет огромным помощником будущим покупателям, так как человек сможет посмотреть со стороны на приобретаемый товар.

 Разработчики корпорации Amazon сообщили о своем будущем сюрпризе для поклонников. Они начали работать над проектом виртуального зеркала, которое сможет сослужить огромную пользу человеку. Владелец зеркала виртуальной реальности сможет запросто определить целесообразность своей покупки. В основном, действие аксессуара будет распространяться на одежду.

Методика работы зеркала виртуальной реальности проста. С помощью комбинации мегапикселей человек сможет увидеть себя с новым товаром перед покупкой. Особенно смогут это оценить женщины, которые любят покупать дорогую одежду. Посмотревшись в зеркало, станет ясно, настолько подходит наряд, в том числе при разных световых бликах. Это убережет потребителей от напрасной траты средств на неподходящий гардероб.


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