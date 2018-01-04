VistaNews.ru


Китайский клон Samsung Galaxy S9+ за 6 тыс. рублей показали на видео

Вчера, 21:02

Предприимчивые китайские умельцы за два месяца до выставки MWC, где будет официально представлен Samsung Galaxy S9+, уже выпустили смартфон в продажу. Один из продавцов даже разместил короткий ролик, где расхваливает достоинства «южнокорейской» новинки.

Итак, в Поднебесной случилось настоящее чудо, тщательно оберегаемый от чужих глаз разработчиками компании Samsung флагман Galaxy S9+ уже вовсю продается в Китае. При этом цена клона поражает воображение, всего 688 юаней или шесть тысяч рублей за новинку сезона. Конечно, экспертам сразу видна очевидность подделки, однако китайские пользователи могут и клюнуть на приманку.

Даже внешне клон Galaxy S9+ не соответствует оригиналу, хотя достоверной информации о новинке от Samsung не так уж и много. Видно, что широкие рамки возле экрана никак не могут соответствовать новой концепции разработчиков из южнокорейской компании. Однако для многих китайских пользователей покупка клона известного бренда до его выхода считается престижным приобретением.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.