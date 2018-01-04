Китайский клон Samsung Galaxy S9+ за 6 тыс. рублей показали на видео

Вчера, 21:02

Предприимчивые китайские умельцы за два месяца до выставки MWC, где будет официально представлен Samsung Galaxy S9+, уже выпустили смартфон в продажу. Один из продавцов даже разместил короткий ролик, где расхваливает достоинства «южнокорейской» новинки.

Итак, в Поднебесной случилось настоящее чудо, тщательно оберегаемый от чужих глаз разработчиками компании Samsung флагман Galaxy S9+ уже вовсю продается в Китае. При этом цена клона поражает воображение, всего 688 юаней или шесть тысяч рублей за новинку сезона. Конечно, экспертам сразу видна очевидность подделки, однако китайские пользователи могут и клюнуть на приманку.

Даже внешне клон Galaxy S9+ не соответствует оригиналу, хотя достоверной информации о новинке от Samsung не так уж и много. Видно, что широкие рамки возле экрана никак не могут соответствовать новой концепции разработчиков из южнокорейской компании. Однако для многих китайских пользователей покупка клона известного бренда до его выхода считается престижным приобретением.