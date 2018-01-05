Стала известна дата выхода нового смартфона от Apple iPhone SE 2018

Сегодня, 01:30

Стала известна дата выхода нового гаджета от американской компании Apple. Смартфон iPhone SE 2018 может поступить в продажу уже в марте текущего года.

Сегодня в Сети появилась информация о новом мобильном устройстве американского IT-гиганта Apple. Бюджетная версия смартфона SE 2018 может появиться уже спустя 2-3 месяца. Указывается, что его технические характеристики будут немного слабее, чем у версии iPhone 7. Для любителей селфи компания-разработчик предусмотрела достойную фронтальную камеру на 12 мегапикселей. Устройство получит 2 Гб оперативной памяти. Диагональ дисплея составит 4 дюйма. Во всём остальном он должен быть, как iPhone 7.

Известно, что с января 2018 года тайваньская компания Wistron начнёт выпускать «яблочную» продукцию, что может сказаться на цене устройств. Некоторые аналитики считают, что стоимость нового гаджета от Apple составит в районе 400 долларов.