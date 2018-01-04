Самым "эталонным" смартфоном 2017 года признан Samsung Galaxy S8

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Эксперты признали "эталонным" смартфоном 2017 года девайс от корейских разработчиков Samsung Galaxy S8. Причиной такому званию стала абсолютно новая начинка устройства, а также инновационные функции. К примеру, голосовой помощник Bixby.

Редакция издания, что опубликовало рейтинг лучших смартфонов 2017 года, назвала Galaxy S8 самым лучшим и совершенным. Специалистами был отмечен биометрический сканер, голосовой помощник Bixby, дисплей без рамок с 2,5D-стеклом и форматом 18:9. Девайс установили наравне с iPhone X, LG V30+ и Sony XZ1.

В номинации "Лучший смартфон среднего класса" первое место занял Huawei Honor 9 с производительным процессором и качественной двойной камерой. Самым бюджетным вариантом, по мнению специалистов, признан Xiaomi Redmi Note 4X, а лучший по мощности - гаджет под названием OnePlus 5.

Лучшей фотокамерой обладает Huawei Mate 10 Pro, а защитой корпуса AGM X2.

Samsung Galaxy S8 предстал перед публикой в апреле прошлого года. На сегодняшний день его стоимость в российских магазинах около 43,5 тыс. рублей.