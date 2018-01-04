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Владельцы Samsung Galaxy S8 и S8+ жалуются на случайное включение дисплея

Сегодня, 12:43

Владельцы флагманских моделей от Samsung Galaxy S8 и S8+ жалуются на случайное включение дисплея. Руководство компании-разработчика уже прокомментировало данные неприятные ситуации.

В сообщении указано, что в последнее время владельцы флагманов от южнокорейской компании стали всё чаще жаловаться на работу гаджетов. При этом на прошлой неделе появлялась информация о том, что после полного разряда смартфона он не заряжается. Мобильное устройство полностью «умирало».

Сегодня, 4 января, руководство гиганта заявило, что в компании действительно есть неполадки с моделями серии S8. Пока что данную проблему разработчики ещё не решили, и пользователи соответственно тоже. Вдобавок, теперь у Galasxy S8 и S8+ в случайном порядке включается и тухнет дисплей. Новую техническую неисправность ещё не прокомментировали.


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