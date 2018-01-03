В сети появились первые изображения и новые характеристики Nokia 6

Вчера, 19:42

На популярном портале GeekBench появилась информация и первые изображения нового смартфона Nokia 6. Если верить представленным данным, новинка получит процессор Snapdragon 630 с частотой 2.21 Ггц и 4 Гб ОЗУ.

На сайте гаджет обозначен под кодовым названием TA-1054. Внешний вид смартфона ничем примечательным не отличается и выполнен в традиционном для Nokia стиле. Помимо информации о наличии в своём арсенале восьмиядерного чипсета, в колонке для данной модели сказано, что работать она уж точно будет под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Ожидается, что компания-производитель HMD Global явит миру новинку уже 5 января на площадке CES-2018. Предварительно, смартфон выйдет в трёх цветовых оттенках: чёртом, синем, и белом. Старт продаж, вероятно, состоится ближе к лету.

Ранее в сети уже публиковали характеристики Nokia 6. Тогда стало известно, что девайс получит 5,5-дюймовый экран, процессор от Qualcomm, а также последнюю версию Android.