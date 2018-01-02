OnePlus 5T в начале 2018 года получит «обновки»

Вчера, 21:00

Начало 2018 года ознаменуется для OnePlus 5T «обновками». Изменения коснутся цвета и объемов ПЗУ и ОП. Продажи начнутся в январе, а прес-релиз состоится скоро.

Сейчас на рынке гаджетов есть три модификации модели OnePlus 5T.

Согласно данным, каждая из них имеет по два варианта исполнения с 6 ГБ ОП и 64 ГБ ПЗУ и с 8 ГБ ОП и 128 ГБ ПЗУ. Однако проблемным вопросом какую модификацию будет иметь новинка января 2018 года OnePlus 5T, остается секретом.

Ютуберы решили развеять сомнения общественности и предполагают, какая «начинка» будет e гаджета. Однако ни один человек не видит то, что находится в коробке. Информации от официального производителя OnePlus 5T нет. Пресс-релиз ожидается уже скоро, однако дата не назначена.