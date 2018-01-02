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Google имеет все шансы новыми смартфонами перевернуть рынок в РФ

Вчера, 18:08

Компания Google готова выпустить новую линию смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL. Эти устройства связи имеют большую перспективу провести переворот на рынке мобильный устройств.

Новые смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL от производителя Google смогут перевернуть рынок мобильной телефонии в России. Хотя сами обозреватели в Сети сообщают, что относятся к переквалификации компании немного с опаской. Люди привыкли к тому, что все связанное с Google не может никоем образом коснуться смартфонов. Теперь просто нужно привыкнуть. По словам разработчиков, в Pixel 2 и Pixel 2 XL появилась встроенная опция на получение снимков с камеры с размытым фоном.

Изюминка нового мобильного устройства и заключена в наличии фоновых алгоритмов размытия. Вторая фишка этого аппарата – уникальное программное обеспечение. Изначально презентация первой модели смартфона от Google произошла в октябре прошлого года.


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