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Инсайдеры: Meizu откажется от MX в пользу 15 Plus

Вчера, 17:52

Инсайдеры сообщают о возможном перераспределении сил китайского производителя смартфонов. Речь идет о том, что на официальном сайте компании пропала информация о Meizu MX7. Согласно предположениям, все ресурсы и резервы компании-прозиводителя могут быть переброшены для выпуска Meizu 15 Plus.

Компания Meizu продолжает радовать своих почитателей новинками электроники. Так, инсайдеры заметили, что полюбившейся Meizu MX исчез из сайта продаж. Теперь неофициальные источники предполагают, что компания намерена отказаться от выпуска заявленного «пропавшего» гаджета в пользу новинки рынка - Meizu 15 Plus.

Официального подтверждения таким догадкам пока нет, однако почитатели гаджета Meizu MX уже вскоре могут столкнуться с проблемой его отсутствия.


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