В Сеть попали снимки шикарного Google Pixel 3 на Android 9.0

Сегодня, 02:00

В Сеть попали первые снимки шикарной новинки Google Pixel 3, работающего на ОС Android 9.0.

Главной особенностью новинки от компании Google является суперсовременная ОС Anroid 9.0. Разработчики из IT-гиганта выпустят свежую прошивку в первую очередь именно для своего гаджета. По предварительным данным, официальная презентация Pixel 3 состоится через год. Источник, приближённый к компании-производителю, раскрыл некоторые технические характеристики будущего смартфона, который Google позиционирует как флагманский. Так, новый гаджет получит AMOLED-дисплей с разрешением 2880х1440 точек, с соотношением сторон 18:9. Вдобавок, на экран установят защитное стекло Gorilla Glass 6. Устройство будет работать на базе современного 8-ядерного чипсета Snapdragon 845. Гаджет будет сразу доступен в двух комплектациях: с 4 Гб и 6 Гб ОЗУ, а также 128 Гб и 256 Гб жёсткой памяти. Основная камера будет двойной, и получит 16 мегапикселей.

Анонс нового устройства запланирован на вторую половину 2018 года. О цене нового гаджета пока что ничего неизвестно.