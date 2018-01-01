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Недорогой смартфон Nokia 2 обновится до Android 8.1 Oreo

Вчера, 18:00

Недорогой смартфон Nokia 2  получит от производителя обновление до Android 8.1 Oreo. Стоимость его вариации Nokia 1, в основе которой «операционка» Android Go, будет составлять не больше 5 990 тыс. рублей.

Nokia 1 позиционируется во всём мире в качестве бюджетного смартфона, приобретение которого могут себе позволить даже лица с небольшими доходами. Анонс этого устройства состоится на предстоящей выставке MWC-2018.

За сравнительно небольшую цену покупатель этого смартфона получит гаджет с 1 ГБ «оперативки» и дополнительной памятью в 8 Гб. Аппарат будет сенсорным и с двумя камерами.

Процессор на 4 ядра, который установлен на Nokia 1, специалистов не впечатляет. Они считают его достаточно слабым, но всё это компенсируется низкой ценой данного устройства. ОС Android Go разрабатывалась именно для него. Изготовитель предполагает в дальнейшем устанавливать эту «операционку» на все модели, относящиеся к категории бюджетных.

В то же время уже анонсировано и скорое появление Nokia 2 с Android 8.1 Oreo. Уже известна и цена данного смартфона. В РФ он будет обходиться покупателям в пределах 7,990 тыс. рублей.


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