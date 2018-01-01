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Samsung готовит к выпуску гибридный хромбук с перьевым вводом

Сегодня, 14:20

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics работает над скорым выпуском портативного гибридного компьютера с перьевым вводом. По данным осведомлённых источников, новинка будет работать под управлением Chrome OS.

Подобные гаджеты Samsung уже демонстрировал на CES-2017 в январе. Тогда свет увидели ноутбуки Chromebook Plus и Chromebook Pro, также адаптированные под манипуляции с помощью цифрового пера. Грядущая же новинка, помимо прочего, должна также получить опцию отсоединения клавиатуры. Это позволит в считанные секунды превратить ноутбук в обычный планшет. Предполагается, что девайс представят на выставке CES в Лас-Вегасе в начале января.

Ранее мы писали, что LG анонсировала выход нового ноутбука серии Gram. Вес новинки составит менее 1 кг. Полноценная премьера ожидается также в рамках CES-2018.


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