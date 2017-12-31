Xiaomi Redmi 4X стал радикально дешевым в России

Сегодня, 11:27

Xiaomi Redmi 4X, оснащенный металлическим корпусом, стал намного дешевле на российском рынке. В зависимости от комплектации гаджет можно приобрести по цене от 7600 рублей.

В России произошел обвал цен на смартфон Xiaomi Redmi 4X, который оснащен красивым металлическим корпусом. По последним данным, приобрести девайс можно по супер низкой цене от 7600 рублей. Самая «навороченная» модель оценена в стоимость 10600 рублей. По описанию разработчиков, смартфон Xiaomi Redmi 4X оснащен операционной системой MIUI (Android), 5,5-дюймовым экраном с расширением 1280*720 мегапикселей.

Работа гаджета обеспечивается новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 435 с 8 ядрами и частотой такта 1,4 ГГц. Также примечательным стал тот факт, что операционная система совершенно новая и позволит владельцу делать на своем устройстве самые сложные операции. Объем памяти, зависимо от модели, составляет от 2 до 4 Гб, встроенная же память от 16-32 Гб.